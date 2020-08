Elezioni regionali, presentata la lista di “De Luca Presidente”: ecco i nomi dei candidati 

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista di “De Luca Presidente” in appoggio alla candidatura a presidente di Vincenzo De Luca.

I candidati

Cappelli Angelo Cascone Luca Castagna Carla Alessia Catalano Mario Cavaliere Vincenza detta Enza Comunale Daniela Fiammenghi Katiuschia detta Katia Giordano Antonio Iosca Renato