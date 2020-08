Elezioni regionali, presentata la lista di “Democratici e Progressisti”: ecco i nomi dei candidati 

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista di Democratici e Progressisti in appoggio alla candidatura a presidente di Vincenzo De Luca.

I candidati

Martinangelo Corrado Barletta Antonella Boninfante Elvira Vittoria ​Brini Marzia De Rosa Laderchi Luciano Fiorentino Giuseppe Iannuzzo Nicola Mazzarella Giovanni Parlato Stefania