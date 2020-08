Elezioni regionali, presentata la lista di “Europa Verde Campania”: ecco i nomi dei candidati

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista della “Europa Verde Campania” in appoggio alla candidatura a presidente di Vincenzo De Luca.

I candidati

1) Dario Barbirotti

2) Sofia Esposito

3) Giancarlo Giolitto

4) Gelsomina Bottiglieri

5) Rocchino Falivena

6) Patrizia Giunto

7) Enrico Tedesco

8) Veronica Mottola

9) Maria Francesca Imbaldi