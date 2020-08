Elezioni regionali, presentata la lista di Fratelli d’Italia: ecco i nomi dei candidati

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista di Fratelli d’Italia in appoggio alla candidatura a presidente di Stefano Caldoro.

I candidati

Arpaia Alessandro Roberto Bellomo Francesco Carpentieri Nunzio Ferrigno Carlo (detto Fabio) Fortunato Giovanni Ianniello Francesca Marchesano Vitantonio Sorgente Giusy Vietri Maria Immacolata (detta Imma)