Elezioni regionali, presentata la lista di “Identità Meridionale-Macroregione Sud”: ecco i nomi dei candidati 

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista di “Identità Meridionale-Macroregione Sud con Caldoro Presidente” in appoggio alla candidatura a presidente di Stefano Caldoro.

I candidati

Pinelli Ciro Balzano Maria Barese Vincenzo Bianco Domenico Migliore Giuseppe Marchese Giuseppe Miele Fabio Cristian Pinto Daniela Vitolo Ciro