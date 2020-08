Elezioni regionali, presentata la lista della Lega: ecco i nomi dei candidati

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista della “Lega-Salvini” in appoggio alla candidatura a presidente di Stefano Caldoro.

I candidati

Aurelio Tommasetti (capolista) Gisella Botticchio Valentino Di Brizzi Immacolata Famularo Attilio Pierro Dante Santoro Anna Pia Strianese Sebastiano Odierna Renato Vicinanza