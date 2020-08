Elezioni regionali, presentata la lista di “Mastella-Noi Campani con De Luca”: ecco i nomi dei candidati 

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista della “Mastella-Noi Campani con De Luca” in appoggio alla candidatura a presidente di Vincenzo De Luca.

I candidati

Arena Salvatore Della Rocca Maria Rosaria Grattacasa VIncenzo Guardigni Maria Guida VIncenzo Mariniello Domenica Francesca (Nika) Parisi Sergio Pica Donato Pisacane Mariafranca