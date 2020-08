Elezioni regionali, presentata la lista del Pd: ecco i nomi dei candidati

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista del Partito Democratico (Pd) in appoggio alla candidatura a presidente di Vincenzo De Luca.

I candidati

Acanfora Marinella Amabile Tommaso Buonomo Michele Longanella Anna Petrosino Vincenzo detto Enzo Picarone Francesco detto Franco Sabia Gina Siani Margherita Valiante Simone