Elezioni regionali, presentata la lista di “Per le persone e le comunità”: ecco i nomi dei candidati

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista della “Per le persone e le comunità” in appoggio alla candidatura a presidente di Vincenzo De Luca.

I candidati

Criscuolo Nicoletta Cuccurullo Francesco Di Lallo Aniello Antonio Ciro (Nello) Greco Pierpaolo (Pierpaolo) Irace Giuseppe (Peppe) Monella Giuseppe (Peppe) Sannio Luisa Tancredi Giovanbattista (Battista) Ventriglia Angela