Elezioni regionali, presentata la lista "Più Campania in Europa": ecco i nomi dei candidati

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista di “Più Campania in Europa” in appoggio alla candidatura a presidente di Vincenzo De Luca.

I candidati

Stefania De Martino Francesco Marino Iandiorio Antonio Genua Giuseppe Longobardi Antonella Cataneo Olga Robertazzi Luigi Grieco Alessandra Vicinanza Giacinto Curcio