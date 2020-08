Elezioni regionali, presentata la lista "Popolari-Fare Democratico": ecco i nomi dei candidati

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista della “Popolari-Fare Democratico” in appoggio alla candidatura a presidente di Vincenzo De Luca.

I candidati

1.Corrado Matera

2.Maria Ricchiuti

3.Giovanni Baldi

4.Gaetana Falcone

5.Antonio Fezza

6.Alfonso Forlenza

7.Marta Gallo

8.Antonella Milite

9.Vincenzo Pellegrino