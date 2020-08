Elezioni regionali, presentata la lista di “Potere al Popolo”: ecco i nomi dei candidati 

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista di “Potere al Popolo” in appoggio alla candidatura a presidente di Giuliano Granato.

I candidati

Catania Nicola Manna Marco Sasso Clementina De Felice Pio Antonio Cavallo Adelaide Sara De Maio Benedetto Faye Mariema Isoldi Filippo