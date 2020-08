Elezioni regionali, presentata la lista di “Terra”: ecco i nomi dei candidati 

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista della “Terra” in appoggio alla candidatura a presidente di Luca Saltalamacchia.

I candidati

Ciao Maria Rosaria Comanzo Nicola De Felice Aniello Gabriele Gerardina (Dina) Iovine Nello Mari Francesco (Franco) MAzzarella Rosa Turco Francesco Vicidomini Teresa