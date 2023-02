Elezioni comunali a Campagna: sono tre gli aspiranti sindaci

Anche se non ci sono ancora dichiarazioni ufficiale, per le elezioni comunali 2023 a Campagna sembra profilarsi uno scontro a tre per la carica di Sindaco. Terminato il decennio guidato dal primo cittadino Roberto Monaco, adesso si apre la battaglia elettorale per la successione all’attuale sindaco che non pare aver individuato un suo “delfino” all’interno dell’attuale maggioranza.

Gli aspiranti sindaci

Tre i nomi, al momento, in corsa: Biagio Luongo (già, in passato, sindaco della città della Chiena), Pierfrancesco D’Ambrosio (attorno al quale si sta creando una coalizione civica) ed Attilio Busillo (pronto a guidare un pezzo del centro destra del Comune di Campagna).