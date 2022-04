Elezioni ad Agropoli, la mossa di Alfieri: Mutalipassi si candida a sindaco

Colpo di scena ad Agropoli dove il centrosinistra, dopo aver ufficializzato l’appoggio alla ricandidatura del sindaco uscente Adamo Coppola, lo ha silurato ed ora si appresta ad ufficializzare il sostegno a Roberto Mutalipassi, già presidente del Collegio dei Revisori dei Conti con l’Amministrazione Alfieri e già assessore alle politiche economiche e finanziarie della Giunta Coppola.

L'annuncio della candidatura

Oggi una nota anonima, inviata alla stampa, annuncia la discesa in campo del fedelissimo di Franco Alfieri. “La mancata celebrazione delle primarie, decise dal tavolo di centrosinistra, per avere un conforto popolare, sulla candidatura a Sindaco in vista delle imminenti elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, ci ha posto di fronte ad una tormentata, ma necessaria decisione”. E ancora: “Senza ipocrisie e senza voler scendere nelle motivazioni, spiace prendere atto di una diffusa avversione dell’opinione pubblica rispetto all’attuale sindaco. Negli ultimi giorni, pur avendo tentato di costruire intorno a lui un’ampia coalizione, non abbiamo registrato entusiasmi, ma solo rassegnazione nei tanti nostri simpatizzanti e l’attesa della resa dei conti dei cittadini alla data delle elezioni. Ed è per questo che abbiamo deciso convintamente di non fermarci nella riflessione e convergere verso una nuova e qualificata candidatura: lo chiedono i candidati delle nostre liste, i nostri simpatizzanti e i tanti cittadini che abbiamo ascoltato con attenzione”. Infine, il sostegno a Mutalipassi: “Siamo certi che la persona giusta per tale ruolo e per la carica di sindaco sia Roberto Mutalipassi, già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti con l’Amministrazione Alfieri e già Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie. Roberto Mutalipassi è persona rispettata, seria e competente. Siamo certi che questa decisione responsabile e forte riporterà la nostra Agropoli nel solco dello Sviluppo e del Progresso”.

Il retroscena

Dietro il “golpe” contro Coppola si vocifera – in ambienti del Pd – ci sarebbe Alfieri, di cui il sindaco uscente era il braccio destro. Fu proprio Alfieri, cinque anni fa, a volerlo come suo successore alla guida del Municipio di Agropoli. Poi la rottura dei rapporti per motivi ancora sconosciuti, che porterà alla sfida Coppola-Mutilipassi. Un centrosinistra spaccato, dunque, si presenterà davanti ai cittadini agropolesi il prossimo 12 giugno.