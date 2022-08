Elezioni politiche 2022, ecco i candidati del Pd nei listini e nei collegi salernitani

La Direzione Nazionale del Partito Democratico, convocata per ieri sera, ha stabilito i nomi dei candidati e delle candidate per le elezioni politiche del 25 settembre.

I listini bloccati

Per quanto riguarda i due listini proporzionali troviamo per la Camera dei Deputati (comprende le province di Salerno e Avellino): Piero De Luca (vicecapogruppo uscente e primogenito del governatore della Campania), Rosetta D’Amelio, Nunzio Senatore, Caterina Lengua; per il Senato (che comprende Avellino, Benevento, Caserta e Salerno) ci sono: Susanna Camusso (ex segretario nazionale della Cgil originaria di Milano), Federico Conte (deputato di Leu uscente), Eva Avossa (deputata uscente), Giovanni Lombardi.

I collegi

Uninominale Senato - Salerno

Gianfranco Valiante (sindaco di Baronissi)

Uninominale Camera - Agro Nocerino Sarnese

Paola Lanzara (sindaco di Castel San Giorgio)

Uninominale Camera - Salerno

Fulvio Bonavitacola (vice presidente della Regione)

Uninominale Camera - Cilento/Eboli

Luca Cascone (consigliere regionale di Salerno)