Capaccio Paestum: l'inaugurazione del comitato elettorale di Alfieri

Presentate le liste in sostegno della sua candidatura ‘Capaccio Paestum Democratica con Alfieri’, ‘Concreta e Sostenibile -Capaccio Paestum con Alfieri’, ‘FRANCO ALFIERI SINDACO’, ‘CAPACCIO PAESTUM RINATA – Alfieri Sindaco’, ‘UNITI- Per Capaccio Paestum- Alfieri Sindaco’, ora è tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale del comitato elettorale di domenica 12 maggio. L’appuntamento è alle ore 19 in Via magna Grecia, 260 a Capaccio Paestum.

“Abbiamo il dovere – ha detto Alfieri – di continuare il lavoro di rilancio di una terra straordinaria. In questi anni Capaccio Paestum è diventata centrale nel panorama nazionale. Grandi opere, rilancio turistico e culturale, sostegno alle eccellenze, sono state le linee guida. Centrali le politiche a sostegno di chi ha più bisogno e dei giovani. Continueremo con determinazione maggiore”. “In campo – ha sottolineato – una squadra vincente ma anche tante novità che contribuiranno a scrivere nuove pagine di successi”.