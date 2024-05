Elezioni a Capaccio, Alfieri: "Ora vincere bene, per noi parlano i fatti. La città è rinata”

Non intendiamo vincere solo ma vincere bene. Non è una considerazione che nasce dalla presunzione ma dalla consapevolezza delle cose fatte”. Lo dichiara il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri a margine della inaugurazione del suo comitato elettorale.“Per noi - ha sottolineato - parlano le opere pubbliche, le azioni per il rilancio turistico e culturale. Lo straordinario impegno assicurato durante il periodo Covid, la vicinanza a famiglie e fasce deboli, il sostegno alle migliori eccellenze. Con noi Capaccio Paestum è rinata. E dobbiamo continuare e migliorare il lavoro fatto”.

Il commento

Dal sindaco un passaggio sulle liste (Capaccio Paestum Democratica con Alfieri, Concreta e Sostenibile-Capaccio Paestum con Alfieri, Franco Alfieri Sindaco, Capaccio Paestum Rinata – Alfieri Sindaco, Uniti-Per Capaccio Paestum- Alfieri Sindaco): “Abbiamo liste molto forti, anche chi era contro ieri, oggi è con noi. Capita perché parlano i risultati, perché l’obiettivo è costruire un clima di unità, una squadra che ha a cuore solo le sorti del territorio”. “Faremo una campagna serena, senza offese, senza personalizzare lo scontro come altri faranno, concentrati solo su fatti concreti” ha concluso.