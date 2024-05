Elezioni a Capaccio Paestum, Agresti: "Ecco perchè mi ricandido al fianco di Alfieri"

Il candidato al consiglio comunale Antonio Agresti ha annunciato la sua decisione di ricandidarsi per un secondo mandato, confermando il suo impegno a favore della comunità di Capaccio Paestum e supportando la candidatura di Franco Alfieri come sindaco nella lista Capaccio Paestum Rinata.

L'annuncio

L'esponente della maggioranza spiega: “In questi cinque anni di mandato, ho ricoperto il ruolo di Consigliere comunale con delega alle società partecipate. Come cittadino di questa terra e candidato al Consiglio Comunale, mi impegno a continuare ad ascoltare e a rappresentare le esigenze della nostra comunità. Sono convinto che insieme possiamo realizzare progetti significativi per il futuro di Capaccio Paestum”. “Il sindaco Franco Alfieri ha dimostrato un impegno senza pari nell'interesse dell'intera comunità di Capaccio Paestum", ha aggiunto Agresti: "Sono onorato di poter mettere ancora una volta la mia candidatura a disposizione del suo operato, sicuro che insieme possiamo continuare a fare grandi cose per la nostra città. Con oltre trent'anni di esperienza politica, Franco Alfieri è riconosciuto come un leader di spicco nel panorama amministrativo locale, e la sua candidatura rappresenta una garanzia di stabilità e progresso per Capaccio Paestum”-Conclude Agresti-.