Nasce l’associazione “Capaccio Paestum Democratica”: aperte le iscrizioni

Nasce "Capaccio Paestum Democratica”, un’associazione fondata da consiglieri e assessori del Comune di Capaccio Paestum, nonché dal sindaco della Città dei Templi Franco Alfieri. L’associazione, con sede legale in Via Magna Graecia, nasce per promuovere l’impegno civile, l’iniziativa politica, la partecipazione democratica, il progresso culturale e lo sviluppo civico, economico e sociale di Capaccio Paestum. Capaccio Paestum Democratica è un’associazione autonoma, libera e senza fini di lucro. Presidente è Maria Antonietta Di Filippo, vice presidente è Mariarosaria Picariello. Con loro, soci fondatori sono Franco Alfieri, Ettore Bellelli (tesoriere), Gianfranco Masiello (segretario del consiglio direttivo) e Fabio Scariati. L’intento dell’associazione è organizzare, fra l’altro, incontri, dibattiti, riflessioni pubbliche, studi, pubblicazioni, iniziative e progetti svolti direttamente o affidati a università, enti di ricerca, fondazioni o altri enti privati diretti alla crescita dello spirito civico e allo sviluppo della conoscenza. “Capaccio Paestum Democratica vuole essere un luogo di incontro e di ritrovo, uno strumento di confronto e un laboratorio di idee – spiega la presidente Di Filippo –Abbiamo voluto fondare questa associazione per coinvolgere, fuori dall’attività prettamente amministrativa, chiunque abbia a cuora la nostra Città. Chi vorrà potrà iscriversi e dare così il proprio contributo di idee e mettere a disposizione le proprie energie”.