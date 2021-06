Capaccio Paestum: il consigliere del Psi Luca Sabatella aderisce alla maggioranza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il consigliere comunale Luca Sabatella, esponente del Partito Socialista Italiano, formalizzerà nelle prossime ore l’adesione alla maggioranza dell’amministrazione comunale di Capaccio Paestum guidata dal sindaco Franco Alfieri. La decisione arriva a valle di un percorso di confronto costruito nel tempo dal segretario provinciale del Psi, Silvano Del Duca, dal sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, dal consigliere regionale Psi Andrea Volpe e dallo stesso consigliere Luca Sabatella, eletto alle comunali del 2019. Sabatella si è sempre confrontato attivamente con l’amministrazione in carica, condividendo battaglie e progetti di sviluppo di un comune importante come quello di Capaccio Paestum. Fino alla decisione di formalizzare il sostegno concreto all’azione amministrativa e politica di Franco Alfieri, espressione di una coalizione di centro-sinistra.

“La decisione di Luca Sabatella di sostenere l'amministrazione Alfieri segna un ulteriore passo nel consolidamento della coalizione di centrosinistra nella città di Capaccio Paestum. Daremo il nostro contributo per rilanciare uno dei centri turistici e produttivi più importanti della provincia di Salerno, porta del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano”, dichiara il segretario provinciale, Silvano Del Duca. “Con l’ingresso del Partito Socialista e di Luca Sabatella in maggioranza si rafforza l’amministrazione e si completa un quadro di centro sinistra nell’amministrazione comunale di Capaccio Paestum. Con il consigliere Sabatella c’è stata sempre una dialettica costruttiva e ritengo naturale la sua adesione alla maggioranza, difatti molti obiettivi programmatici sono coincidenti con quanto l’amministrazione comunale con grande solerzia e determinazione sta portando avanti. Buon lavoro a Luca”, commenta invece il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri.

"Sono certo che Luca Sabatella saprà fare un ottimo lavoro andando a rafforzare l'azione di un'amministrazione che ha già prodotto risultati importanti e che tantissimo saprà ancora fare per i cittadini di Capaccio Paestum grazie alle straordinarie capacità di un sindaco determinato e attivo come Franco Alfieri. Siamo sempre stati promotori di un'idea condivisa di politica e l'entrata in maggioranza del PSI ne è la testimonianza. Avanti con concretezza e dinamismo per le comunità e le persone che le abitano", aggiunge il consigliere regionale, Andrea Volpe. “Ho deciso di aderire alla maggioranza e di sostenere il sindaco Alfieri e la sua amministrazione, che bene stanno operando per valorizzare al meglio la nostra straordinaria comunità. Metto a disposizione la mia esperienza e darò il mio contributo nell'esclusivo interesse dei miei concittadini. Lo faccio sulla base della condivisione di molte idee e soprattutto del percorso che l’amministrazione Alfieri sta portando avanti e che ho avuto modo di apprezzare in questi mesi. Ora è tempo di proiettarsi sugli obiettivi da portare a termine e sul lavoro che ci sarà da fare insieme” conclude il consigliere Luca Sabatella.