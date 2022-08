Blitz dei Nas a Capaccio Paestum: sequestro di alimenti in bar, ristorante e minimarket

I carabinieri del N.A.S. di Salerno stanno continuando a svolgere numerosi controlli nelle località turistiche salernitane. In particolare, sono state effettuate diverse verifiche igienico-sanitarie presso esercizi di somministrazione di alimenti situati nella città di Capaccio Paestum, sequestrando complessivamente oltre 4,2 quintali di alimenti privi di indicazioni sulla tracciabilità.

Il blitz

In un ristorante, i militari hanno proceduto al sequestro di 250 kg di prodotti carnei, gelati e dolciumi risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità alimentare, sanzionando il titolare anche per aver omesso di indicare gli ingredienti allergenici, come dettato dalla normativa di settore. In un bar, invece, sono stati sequestrati 120 kg di gelato artigianale e 15 chili di mandorle, risultati senza alcuna indicazione sulla provenienza.Infine, in un minimarket del luogo, sono state sequestrate 180 confezioni di prodotti sia carnei che vegetali, per un totale di circa 50 kg, poste in vendita con data di scadenza ampiamente superata - anche da oltre due anni - e con etichette prive delle indicazioni in lingua italiana; alcuni prodotti erano esposti per la vendita in un congelatore bisognevole di sbrinamento e di un’adeguata pulizia. Il deposito dell’attività versava in carenti condizioni igieniche presentando sporco pregresso, presenza di polvere, sfaldamento dell’intonaco e commistione tra alimenti e altri materiali.I titolari delle attività sono stati anche diffidati affinché provvedano, a vario titolo, a rimuovere alcune criticità rilevate. Sono state complessivamente contestate sanzioni amministrative per un importo pari a 12.334 euro. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane in altri comuni.