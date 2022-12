Capodanno blindato e limitazioni nell'accesso nella zona rossa, Exit: "Una follia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ di queste ore la notizia del Capodanno Salernitano a numero chiuso, in Piazza Amendola. Ingresso gratuito ma, raggiunta la capienza massima, non sarà più possibile l’accesso: sarà creata una zona rossa con ingressi contingentati. “Ma se il comune non è in grado di garantire la partecipazione a tutti, ovvero garantire la sicurezza di tutti e l’accesso di tutti, perché organizza un evento gratuito di tale portata?", si interroga il Segretario Nazionale di Exit, Simone Di Stefano che, rimarcando il dirigente locale Cesare Guarini chiede per quale motivo non si è pensato di utilizzare per il concerto lo Stadio Arechi "dove sicuramente ci sono condizioni più idonee di sicurezza e di viabilità". " È una follia. Così si limita la libertà di chi è disinteressato all’evento e danneggia enormemente gli imprenditori. Come al solito sembrano provvedimenti messi in campo solo per dimostrare di esercitare il potere di limitare la vita dei cittadini. Allucinante poi dover fornire liste di nomi di clienti di ristoranti e alberghi alla forza pubblica per dover attraversare una piazza. Strano che non abbiano pensato ad un lasciapassare digitale, tanto in voga fra gli oppressori della libertà individuale negli ultimi tempi”, continua Simone Di Stefano.

E Cesare Guarini conclude: "Tra i corridoi infine girano voci sulla possibilità che diversi dirigenti comunali stiano invitando amici e parenti per assistere al Concerto di fine anno direttamente da Palazzo di Città. Non vorremmo che si riproponesse lo spiacevole episodio che nel 2018 vide i parenti di un Dirigente Comunale festeggiare il fine anno comodamente a spese dei contribuenti all'interno di una delle sale di Palazzo di Città a godersi il Concerto dall'alto della sottostante piazza. Salerno ormai è la capitale italiana dei cittadini di serie A e di serie B. Exit libertà continuerà a vigilare e ad impedire che la cosa pubblica non sia ad uso esclusivo di pochi privilegiati ma sia di tutti i cittadini indistintamente".