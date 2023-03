Cappelle nel degrado assoluto, Pessolano: "Mancano i servizi essenziali, il Comune intervenga"

"E' inaccettabile la situazione di Cappelle, abbandonata da troppo tempo al degrado ed all'incuria: il quartiere testimonia quanto l'amministrazione sia distante dalle perfierie che meritano maggior attenzione". Lo denuncia il consigliere comunale di opposizione Donato Pessolano che spiega. "Nel quartiere ci sono gravissime carenze: mancano servizi essenziali come le sedute alla fermata dell'autobus, tanto che alcuni volenterosi residenti del posto sono costretti a provvedere autonomamente a sistemare le sedie per garantire agli anziani che attendono (purtroppo a lungo) l'autobus di linea".

Le criticità

Pessolano aggiunge, inoltre, che "la situazione è ancora più grave, poi, nei giardinetti di Via Cappelle Inferiori, inaugurati poco dopo le elezioni del 2016 e da allora mai adeguatamente curati e valorizzati: le giostrine per i bambini versano in condizioni assolutamente improprie ad un loro utilizzo in sicurezza da parte dei più piccoli. Ad aggravare ulteriormente la situazione la presenza di siringhe, segno della frequentazione della zona da parte di tossicodipendenti nelle ore notturne".

L’attacco al Comune: