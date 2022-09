Ansalone (Articolo Uno): "Dal Pd dichiarazioni ridicole, si rifletta sulla sconfitta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La nota di Carmine Ansalone, coordinatore provinciale di Salerno di Articolo Uno.

“Le dichiarazioni di oggi alla stampa del segretario provinciale di Salerno del Pd, Vincenzo Luciano, sono ridicole e fuori dalla realtà. Si duole del libero pensiero. E polemizza, come una lesa maestà, finanche con chi, per il passato, ha votato Pd, ma non è mai stato iscritto o ne è uscito, per le ragioni ora esplose in maniera clamorosa. Sembra vivere in un altro mondo. Il Pd è divenuto, per responsabilità dei suoi dirigenti, un partito vuoto e senz’anima che è a rischio di sopravvivenza. La comunità di cui egli parla è la vittima, e meritava e merita la cura e la guida di chi è animato da pensiero alto, tollerante e creativo, non da capi populisti e da subordinati privi di ogni autonomia. Comprendiamo chi, con onestà intellettuale, propone un congresso rifondatore, anche se c’è il rischio che diventi la foglia di fico, dietro la quale si nascondono i responsabili, vecchi e giovani vecchi, gridando al “nuovo” per riciclarsi. Farebbe meglio a riflettere, con la umiltà necessaria e doverosa per un dirigente politico sul perché della debacle che ha travolto il PD in Campania e a Salerno, anziché continuare a parlare del partito che non c’è, confondendolo con il suo gruppo di appartenenza, rivendicando in maniera surreale e mistificatoria primati e successi che egli solo vede, per nascondere che la responsabilità del fallimento politico del Pd è del sistema cui egli appartiene. Il suo ripetere ossessivamente (per la scienza sindrome di ecolalia), la propaganda di regime rispetto alla diversa realtà che si è manifestata clamorosamente, dopo aver incubato a lungo, preoccupa sul piano personale e politico ed è segno di una dissociazione del ristretto gruppo dirigente deluchiano. Che non è un sistema da esibire e difendere e tantomeno da asportare nel corpo di un partito già profondamente ammalato di suo a tutti i livelli”.