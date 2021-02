Carnevale a Scafati: chiusi gli impianti di distribuzione automatica di bevande

Due nuove ordinanze anti-Covid sono stati firmate, oggi pomeriggio, a Scafati. La prima, la numero 9, è un’integrazione dell’ordinanza con cui ieri è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza (su espressa richiesta del Dipartimento di prevenzione dell’Asl) e con la quale il sindaco Cristoforo Salvati specifica che “è impregiudicata la possibilità per i dirigenti scolastici di attivare tutte le opportune forme alternative di didattica a distanza, nonché di didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità”.

Il secondo provvedimento

Disposta la chiusura degli impianti di distribuzione automatica di bevande presenti sul territorio comunale, dalle 18 alle 6 del giorno dopo, e relativo divieto di stazionamento nei pressi degli stessi a far data dal 16 febbraio 2021 (compreso) sino al 1 marzo 2021. “Non possiamo permetterci di abbassare la guardia - dichiara il primo cittadino - Il numero dei nuovi positivi nella nostra città è in aumento costante. Ogni provvedimento utile a contenere la diffusione del virus, evitando situazioni di assembramento e garantendo il rispetto delle norme anti contagio da parte di tutti, va adottato. A tutela di tutti”.