Caro bollette, Celano: "Stop spese superflue delle politiche sociali: si aiutino i nuovi poveri"

In una città in cui cresce in maniera esponenziale il numero delle famiglie che vivono difficoltà economiche e sociali, l’aumento delle utenze (luce e gas) appare insostenibile. Contrariamente a quanto “pubblicizzato” dai quotidiani nazionali, che hanno scritto di incrementi del 95% del prezzo del gas in bolletta, lo stesso è cresciuto in maniera molto più consistente.

Da un’analisi perpetrata sulle bollette di Iren (le altre aziende, in ogni caso, praticano prezzi pressoché analoghi) il prezzo del gas è passato dai 0,24 € a mc del maggio del 2021 a 0,84 di febbraio 2022 (oggi ha, praticamente, superato 0,90 € a mc) con un incremento di circa il 400% in meno di un anno.