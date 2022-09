Caro bollette e aumento delle materie prime: il candidato Bicchielli incontra i panificatori

Per il candidato del centrodestra, espressione di Noi Moderati, richiesta legittime quelle avanzate da Guariglia: "Non potevamo non essere presenti a questo incontro, il nostro dovere è tutelare le imprese e gli imprenditori, le famiglie e i cittadini che oggi sono sull'orlo della disperazione e il mio impegno va avanti da diverso tempo e si concretizzerà già il prossimo 26 settembre"