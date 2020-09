Regionali, Casciello: "Perchè De Luca non ha destinato fondi per le scuole?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, definisce demenziali le scelte de Governo sulla scuola. E siamo d’accordo. Ma il problema è che la Regione, sin da aprile, avrebbe potuto e dovuto destinare fondi per interventi che avrebbero messo Comuni e Amministrazioni provinciali in grado di far fronte ai necessari lavori strutturali ed invece non lo ha fatto”, così commenta l’On. Gigi Casciello, Deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell’associazione Voce Libera. Il Parlamentare azzurro, componente della Commissione cultura della Camera dei Deputati attacca: “De Luca continua invece nella pantomima del libero pensatore che attacca il Governo sostenuto dal suo partito, il Pd. Quindi a voler dargli ragione la prima risposta dei cittadini campani dovrebbe essere di non votare il Pd e le altre forze di Governo (a cominciare dai 5stelle) alle prossime elezioni regionali. Forza, liberiamo la Campania dai mistificatori e da un sistema di potere invasivo e antimeritocratico. Altro che “Campania in mani sicure”. Non è più tempo di barzellette e lanciafiamme”.