Nuova caserma carabinieri a Pontecagnano: le perplessità di SI e Meetup Cinque Stelle

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano, convocato mercoledì 27 febbraio 2022, deciderà al punto tre dell’ordine del giorno, sulla costituzione di un diritto di superficie da costituirsi a favore dello Stato per la costruzione di una tenenza dell’arma dei carabinieri. Abbiamo ritenuto importante condividere con il Presidente del Consiglio Comunale e tutti i consiglieri la nostra contrarietà alla scelta dell’ubicazione della nuova caserma che dovrebbe sorgere, secondo le intenzioni di questa Amministrazione, in via Pertini a Sant’Antonio nell’area delle sorgenti del Formola.Abbiamo inviato una lettera allegando la lettera diffida inviata all’amministrazione con tutta la documentazione allegata per prendere coscienza di queto sia assurda la scelta che dovrebbero avallare. Come avvenuto per l’impianto di compostaggio questo Consiglio Comunale rappresenterà uno spartiacque tra chi è a favore dell’ambiente, della vivibilità e dell’economia del nostro territorio e che è contro tutto questo.Facciamo anche questo appello pubblico affinché anche a cittadinanza possa unirsi a noi nel chiedere ai consiglieri di lavorare per individuare un'altra area su cui realizzare la caserma. La volontà resta quella di tutelare le nostre risorse naturali, affinché nessuna opera pubblica, persino un presidio di legalità come una caserma, si possa barattare con l’integrità di una risorsa ambientale. L’8 febbraio 2022 sono stati approvate le modifiche agli artt. 9 e 41 della Costituzione, introducendo la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli animali tra i principi fondamentali della Carta costituzionale. Non lasciamo che siano lettera morta.

CINQUE STELLE MEETUP PONTECAGNANO FAIANO

SINISTRA ITALIANA PONTECAGNANO FAIANO