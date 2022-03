Casino Sociale di Salerno, l'interrogazione di Celano: "Quando sarà recuperato l'edificio?"

Interrogazione al sindaco di Salerno, da parte di Roberto Celano consigliere comunale, per puntare l'attenzione sull’edificio sede del Casino Sociale di Salerno è uno dei manufatti di maggior pregio artistico e storico della città. "La suddetta struttura fu chiusa il 23 ottobre del 2012, circa 10 anni fa, senza che l’Amministrazione comunale sia riuscita ad oggi a realizzare gli improcrastinabili lavori di manutenzione e di adeguamento alle norme di sicurezza - scrive il consigliere - è inammissibile che un edificio di tale pregio che, per oltre 163 anni ha ospitato feste e mondanità della città, possa rimanere ancora chiuso senza che l’Amministrazione si occupi con solerzia della vicenda. Con decreto dirigenziale n. 1 del 21.01.2020 la Regione Campania, nell’ambito dell’Asse dedicato allo Sviluppo Urbano, avrebbe stanziato circa 3 milioni di euro per un intervento di recupero per la fruizione turistico-culturale del Teatro Verdi e del Casino Sociale, finanziamento poi approvato anche dalla Giunta municipale e si sarebbe proceduto anche ad approvare il progetto di fattibilità economica e si sarebbe aggiudicato l’appalto per i lavori per gli interventi di recupero in questione".

La richiesta

Secondo Celano, "l’interesse storico e culturale dell’edificio e le possibili ricadute economiche sul territorio meriterebbero maggiore attenzione ed un iter burocratico più rapido ed efficiente, al fine di riconsegnare alla città il manufatto agibile e fruibile nel più breve tempo possibile". Da qui, l'interrogazione per sapere "qual è l’attuale condizione dell’edificio che ha ospitato per quasi due secoli il Casino Sociale, quando presumibilmente inizieranno gli annunciati lavori di recupero dell’edificio in questione e per, quando è previsto la consegna alla città e come e per quali finalità l’Amministrazione pensa di destinare l’immobile in premessa non appena sarà reso fruibile ai salernitani", si legge sulla nota di Celano.