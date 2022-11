Comune di Castel San Giorgio: tre consiglieri aderiscono a Forza Italia

Domenico Sellitto, Gilda Tranzillo, Giustina Galluzzo – tutti esponenti dell’attuale maggioranza di Castel San Giorgio guidata dal sindaco Paola Lanzara – aderiscono a i Forza Italia: a testimoniarlo la foto, scattata all’assemblea provinciale del partito degli azzurri, alla presenza del coordinatore regionale Fulvio Martusciello e del vice coordinatore regionale Gaetano Montalbano.

Il retroscena

E, secondo le voci che arrivano dal Comune dell’Agro, in arrivo ci sarebbe anche l’adesione dell’attuale Presidente del Consiglio Comunale Michele Fondino. Insomma, una intera amministrazione comunale, quella di Castel San Giorgio, che è pronta a virare a destra: senza dimenticare che, di recente, un altro consigliere comunale di maggioranza, Aniello Gioiella, ha ufficializzato il suo passaggio con Fratelli d’Italia. Resta, in ogni caso, da chiarire la posizione del Sindaco Paola Lanzara che, è bene ricordarlo, solo il 25 Settembre, è stata candidata del Partito Democratico alle Politiche nel collegio uninominale Agro per la Camera dei Deputati.