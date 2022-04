Elezioni a Castel San Giorgio, Longanella si candida con la sindaca Lanzara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Con senso di responsabilità e coerenza nei confronti del mandato elettorale ricevuto ho deciso di rinnovare il mio sostegno politico al gruppo consiliare di Impegno Civico - fa sapere Francesco Longanella in una nota. Le sfide che abbiamo davanti, in un quadro di grandi investimenti nazionali, richiedono un governo stabile e di ampio respiro per completare un programma di profondo cambiamento per il nostro comune. Il confronto schietto e leale con il Sindaco Paola Lanzara – sottolinea il consigliere comunale Francesco Longanella – ha evidenziato un’ampia condivisione di idee sulle opportune integrazioni agli indirizzi politici, con l’obiettivo di fondo di dare al nostro paese un’amministrazione autorevole ed indipendente. Il lavoro di questi anni, svolto con passione ed attenzione alle istanze dei cittadini, ha sempre visto coinvolti tanti amici e sostenitori che continueranno ad accompagnarmi nel prosieguo dei prossimi appuntamenti amministrativi"-ha concluso Longanella