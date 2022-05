Castel San Giorgio verso le amministrative di giugno: Longanella e Fimiani nella squadra di Petrillo

Nella corsa verso le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, il candidao sindaco di Castel San Giorgio Vincenzo Petrillo raccoglie le adesioni di Anna Longanella e Pietro Fimiani, che entrano a far parte della sua squadra.

I commenti

Così Anna Longanella, professionista di grande valore e candidata alle scorse elezioni regionali tra le fila del Partito Democratico. "Siamo pronti a rinnovare il nostro impegno per Castel San Giorgio, a sostenere un nuovo modello di governo che affronti e risolva i problemi atavici della nostra comunità, in un clima di condivisione e partecipazione che superi i particolarismi e personalismi. Castel San Giorgio merita di realizzare quel cambiamento, più volte promesso e troppe volte disatteso, per innalzare gli standard qualitativi dei servizi, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico e restituire al nostro Paese un ruolo strategico per lo sviluppo di un intero comprensorio".

Pietro Fimiani, dirigente medico della divisione di oncologia presso l’Ospedale di Pagani, alla sua prima esperienza politica. "È la mia prima disponibilità politica, sono certo che il mio impegno per il territorio troverà spazio con questo progetto che ha l’ambizione del rinnovamento ed esprime nella guida del Dr. Vincenzo Petrillo un sicuro e forte messaggio di fiducia a servizio della comunità".

“Sono onorato, afferma Vincenzo Petrillo, della disponibilità palesatami dalla Dr.ssa Anna Longanella e dal Dr. Pietro Fimiani. Altissimi profili umani e professionali che con coerenza e costante impegno verso gli altri arricchiscono la squadra che stiamo allestendo per spalancare anche a Castel San Giorgio le porte del futuro".