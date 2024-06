Comune di Castellabate: si dimetta il consigliere comunale Luisa Maiuri

“Ho da poco formalizzato, con una lettera indirizzata al sindaco e al consiglio comunale, le mie dimissioni da consigliere comunale di minoranza". Lo annuncia Luisa Maiuri, già sindaco facente funzioni di Castellabate e fino ad oggi consigliere comunale di opposizione.

Le motivazioni

Maiuri spiega: "E’ una scelta che avevo maturato da un po’ ma che ho rinviato per essere presente al Consiglio Comunale di alcuni giorni fa per la discussione del Rendiconto di gestione ma anche per lo svolgimento della campagna elettorale per le Elezioni Europee nella quale mi sono impegnata per il mio Partito di sempre Fratelli d’Italia, risultato primo a Castellabate. Questa mia scelta, considerato che sono già trascorsi quasi tre anni di questo mandato elettorale, nasce soprattutto da un impegno e dalla volontà di consentire al primo dei non eletti della Lista Castellabate nel Cuore di completare la consiliatura. A ciò va aggiunto la ferma intenzione di dedicarmi al recente incarico di Componente del Consiglio Direttivo del Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni ricevuto su indicazione del Ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare. Un incarico che sono pronta ad onorare in pieno e che mi impedirebbe di svolgere compiutamente il delicato ed importante ruolo di Consigliere Comunale. Ho la consapevolezza di aver servito le Istituzioni con rispetto, senso di responsabilità , correttezza amministrativa. Sono certa che chi prenderà il mio posto le saprà onorare allo stesso modo. Ringrazio l’intero Consiglio Comunale per i tanti momenti di confronto ma anche di aspro scontro sempre per il bene della nostra Comunità. Ringrazio i dipendenti comunali per la loro professionalità , capacità e competenza. Ringrazio coloro che nel 2021 hanno creduto in me e i miei compagni della Lista “Castellabate nel cuore”. Oggi è così…domani si vedrà!".

La staffetta

Al suo posto entrerà in consiglio comunale è Franco Ambrosano, primo dei non eletti della lista "Castellabate nel Cuore".