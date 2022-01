"Salerno non è una città per disabili": Catello Lambiase (M5S) accusa il Comune e lancia la sua proposta

“Salerno non è una città per disabili. La gran parte degli edifici pubblici e delle strade di Salerno non mettono i diversamente abili nelle condizioni di vivere a 360 gradi la città. Una situazione inammissibile che denota disattenzione e mancanza di rispetto verso una importante rappresentanza di cittadini troppo spesso dimenticati o ignorati".

Lo ha denunciato Catello Lambiase, capogruppo del Movimento 5 stelle al Comune di Salerno. Per rendere strutturale l'attenzione dell'amministrazione nei confronti di chi ogni giorno deve combattere con i più semplici aspetti della vita quotidiana, all’interno della commissione mobilità ho proposto l’istituzione del Disability Manager, una figura già sperimentata con successo in altre città, come Parma. Il Disability Manager, nella accezione che ne dà l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, avrebbe "il compito di raccogliere le istanze dei cittadini disabili e delle loro famiglie, di attivare il lavoro in rete di tutti gli enti e i soggetti coinvolti, di veicolare i bisogni delle persone disabili verso i servizi esistenti, di mettere in atto ogni azione volta a favorire l'accessibilità, urbanistica e non solo, e ad evitare ogni forma di discriminazione”.

La proposta