Salerno, Lambiase al sindaco Napoli: "Compia un atto di coraggio e passi la mano"

"Nelle ultime elezioni i cittadini non hanno richiesto la luna ma manutenzione ed attenzione ai problemi quotidiani" è la raccomandazione rivolta al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, da parte del consigliere del Movimento Cinque Stelle Catello Lambiase nel corso dell'assise tenutasi questa mattina. "Lei aveva promesso miglioramento della qualità di vita ed un cambiamento di rotta che avrebbe necessitato di un istant-team che si mettesse all’opera per migliorare la città. Pnrr e fondi strutturali sono l’ultima occasione che ci rimane per rilanciare la nostra economia e cambiare il futuro dei nostri giovani: io questa task-force non la vedo: io vedo un flop; compia un atto di coraggio. Passi la mano".

Questione manutenzione

Nel mirino, manco a dirlo, la questione manutenzione del verde pubblico, delle strade e dei parchi cittadini: "Mi chiedo: un cittadino qualunque che paga tra le tasse più alte e che non vede esaudito nemmeno il servizio più semplice, quale quello di tagliare l’erba sotto casa o nei parchi, su chi dovrebbe scaricare le responsabilità se prendesse ad esempio il primo cittadino? Forse sul bel tempo che bacia la nostra città e le piogge autunnali che fanno crescere troppo velocemente il verde pubblico?".

Il maxischermo

Ma nell'invettiva di Lambiase c'è spazio anche per la querelle sul maxischermo in piazza della Libertà, in occasione di Salernitana-Udinese, negato dalla Questura: "Presuntuosa, scorretta e irresponsabile: questi tre aggettivi rivolti all’amministrazione comunale recentemente circa l’atteggiamento tenuto nella querelle Maxischermo non sono miei, nè di un pericoloso oppositore né di un qualunquista che si trova a passare per la nostra città nella quale l’erba ormai ha raggiunto l’altezza dei cespugli Sono le parole del Questore Ficarra che si commiata domani, 1 giugno, dalla città di cui e’ stato responsabile e coordinatore di tutte le forze di polizia atte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Sono parole dette da un osservatorio privilegiato e non sono nemmeno le più dure: ha parlato di uno scaricabarile che tra istituzioni e’ un atto gravissimo. Eppure qualcuno dall’alto del suo scranno comunale accusa il maggiore responsabile di 'atteggiamento restrittivo e burocratico' creando un pericoloso scontro tra istituzioni".