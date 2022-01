Cava de'Tirreni, l'appello del Pd a Servalli: "Torni sui suoi passi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Il Partito Democratico è una Comunità di donne ed uomini appassionati, che condividono valori, obiettivi e sogni comuni. Non sempre è facile, talvolta si possono avere visioni diverse, anche in buona fede. Ma la nostra Comunità ha sempre trovato nel sano confronto una via d’uscita e di sintesi. È con questo spirito che, appresa la volontà del Sindaco Servalli di non rinnovare la tessera del Partito Democratico, per ragioni che non comprendiamo ancora appieno, il circolo “25Aprile” di Cava de’ Tirreni ha deciso di confrontarsi per analizzare subito la vicenda.” E’ quanto scrivono in un documento il Segretario Provinciale del Pd Vincenzo Luciano, i rappresentanti del Gruppo Consiliare Pd di Cava de’ Tirreni e la Segreteria Cittadina del Pd.

Due elementi sono emersi con chiarezza:

- Il Pd Cavese è una Comunità compatta, seria, costituita da persone di indubbio spessore morale e professionale, stimata dalla Federazione Provinciale che subito, con l’On. Piero De Luca e il Segretario Vincenzo Luciano, ha tenuto a far sentire la propria vicinanza. Teniamo a sottolineare che proprio con l’on. De Luca e il segretario Luciano, i dirigenti cittadini del Pd stanno cercando soluzioni attuabili da proporre per i problemi del nostro Ospedale, così come fatto sempre in questi anni, con risultati importanti, per tutte le vicende del nostro territorio, con umiltà, per il bene della Città.

– Il Sindaco Servalli è sempre stato una risorsa per il partito. Tante sono state le battaglie vinte insieme, tante le responsabilità e le decisioni condivise. Per questo, auspichiamo che nelle prossime ore, confrontandosi con gli organismi partitici preposti, ritorni sui suoi passi, riveda la propria scelta e continui con orgoglio a far parte di questa splendida Comunità. La comunità di un partito che da sette anni crede in lui, lo ha sostenuto, lo ha portato alla vittoria ed è la principale forza dell’attuale maggioranza.