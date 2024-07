Cava de' Tirreni, Gianpio De Rosa è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia

Gianpio De Rosa è stato nominato nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Cava de' Tirreni, con il consenso unanime degli iscritti durante l'assemblea cittadina del partito tenutasi venerdì 19 luglio. La nomina segna una svolta per il coordinamento locale del partito, con Luigi Napoli, vicepresidente dell'Esecutivo provinciale salernitano di Fratelli d'Italia, che ha passato il testimone a De Rosa.

La nomina

L'assemblea ha visto la partecipazione di importanti esponenti del partito, tra cui i consiglieri comunali Annalisa Della Monica e Italo Cirielli, il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, il consigliere provinciale Carmine Amato, il coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore, e altri dirigenti locali e provinciali. Il neo eletto europarlamentare Alberico Gambino ha ringraziato i cittadini di Cava de' Tirreni per il sostegno ricevuto durante la campagna elettorale per il Parlamento Europeo. L’assessore Antonella Garofalo ha portato i saluti del sindaco di Cava de’ Tirreni, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. Varie forze politiche, sociali e di categoria cittadine hanno partecipato all'evento, evidenziando l'unità e la collaborazione nel panorama politico locale. De Rosa, visibilmente emozionato, ha presentato un programma ambizioso per lo sviluppo di Cava de’ Tirreni, sottolineando l'importanza di valorizzare la città come hub culturale e commerciale. "Il mio impegno sarà rivolto a valorizzare il ruolo di Cava de’ Tirreni nel panorama regionale," ha dichiarato De Rosa. "Abbiamo la responsabilità di essere il primo partito della coalizione di centrodestra."