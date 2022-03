Cava de' Tirreni, "La Fratellanza" e "Siamo Cavesi" assenti alla riunione della Commissione Bilancio: i motivi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

I Movimenti Civici “La Fratellanza” e Siamo Cavesi” comunicano che i propri rappresentanti non prenderanno parte alla riunione delle Commissioni Consiliari Bilancio e AmbienteI motivi sono molto semplici. Dopo molto tempo e molte assicurazioni date in tutte le sedi, la maggioranza aveva finalmente deciso

di riunire oggi la Commissione Bilancio per iniziare la discussione sul piano di riequilibrio del Comune.

Una modifica comunicata tre giorni fa ha eliminato l’argomento dall’ordine del giorno, limitandol’esame allo schema della convenzione del servizio di igiene urbana (Metellia) e a quello di adesione al cd. sub-ambito distrettuale per la gestione dei rifiuti. Insomma, secondo la maggioranza si deve parlare di atti di programmazione particolare che porteranno impegni di spesa per molti anni a venire, ma non si deve parlare del piano di riequilibrio, che è il problema che viene prima di tutti gli altri, perché è l’atto di programmazione economico- finanziaria che stabilirà quanto e come si potrà spendere nei prossimi anni. Ogni commento è superfluo. Quanto sta accadendo dimostra che nell’attuale amministrazione regnano insieme, l’una accanto all’altra, l’irresponsabilità e la paralisi.

E’ ancora più chiaro anche che prendere parte ai lavori della Commissione convocata per oggi 17 marzo non ha alcun senso, in quanto significa solamente perdere tempo in chiacchiere e propositi inutili e contribuire allo spreco di altro danaro pubblico.

I consiglieri comunali

Marcello Murolo, Raffaele Giordano e Vincenzo Passa – Siamo Cavesi

Luigi Petrone, Bruno D’Elia, Pasquale Salsano – La Fratellanza