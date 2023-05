Cava, il gruppo "Siamo Cavesi" incontra i cittadini delle frazioni: parte il tour

Riprendono gli incontri nelle frazioni del movimento e gruppo consiliare Siamo Cavesi, già avviati lo scorso autunno e interrotti nel periodo invernale.

Le tappe

Il prossimo sabato (6 maggio) i consiglieri e i componenti di Siamo Cavesi incontreranno i cittadini della frazione di San Giuseppe al Pozzo (ore 18-20) per ascoltare le loro esigenze e recepirne le istanze. I successivi appuntamenti in programma sono previsti per il 21 maggio a Pregiato (ore 10,30 – 11, 30); il 28 maggio a San Cesareo (ore 10,30 – 12,30) e il 4 giugno a Sant’Arcangelo (10,30 – 12,30).

Il commento

“Siamo Cavesi ha sempre articolato il proprio programma sui bisogni delle frazioni, anche nella passata campagna elettorale – ha sottolineato il consigliere di Siamo Cavesi Marcello Murolo – Oggi gli abitanti delle frazioni si sono resi conti che, in sette anni, nessuna delle promesse fatte agli abitanti delle frazioni è stata mantenuta. In un contesto nel quale, a causa del predissesto, i servizi comunali hanno subito una riduzione drastica, le frazioni sono risultate quelle più penalizzate: basti pensare alla contrazione del servizio di trasporto pubblico e alle condizioni delle strade”.