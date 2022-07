"In cammino per la pace e la giustizia sociale": Luigi De Magistris fa tappa a Cava

Nella giornata di domani (giovedì 7 luglio), alle 18, farà tappa in Piazza Duomo a Cava de' Tirreni, il tour di Luigi De Magistris "In cammino per la pace e la giustizia sociale".

I partecipanti

L'iniziativa è organizzata da Spazio Pueblo, associazione attiva da anni sul territorio nel contrasto alle disuguaglianze sociali con attività di mutuo soccorso e di banco alimentare per le classi popolari della città. Ne discuteranno l'ex sindaco di Napoli per due mandati, Adelaide Cavallo, attivista dell'associazione Spazio Pueblo e dell'assemblea cittadina di Potere al Popolo, Antonio Armenante, ex assessore a Cava de' Tirreni con delega alla Pace e ai diritti umani.