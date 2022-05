"Subito la concessione pluridecennale dello stadio Arechi alla Salernitana": parla Celano (Forza Italia)

"Senza esitare e perdere ulteriore tempo, si proceda subito alla concessione pluridecennale dello stadio Arechi alla Salernitana". Lo ha chiesto il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano che punta poi il dito contro l’amministrazione comunale di Salerno "che è ormai incapace ad assicurare perfino l’ordinaria amministrazione in città e certamente non è in grado di rendere l’Arechi integralmente accessibile né di realizzare gli interventi necessari, già promessi con i soldi delle Universiadi e mai avviati, a renderlo un impianto confortevole e sicuro (con coperture, tornelli, tabellone elettronico, etc.)".

L'appello

"Si operi subito per consentire che già ad inizio del prossimo campionato anche la Curva Nord sia disponibile e si dia la possibilità alla Salernitana di operare e programmare per tempo. Si faccia subito perché ulteriori e consueti scaricabarile tra istituzioni sulle note disfunzioni non potranno essere più tollerate", conclude Celano.