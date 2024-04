Salerno, Celano scrive alla Corte dei Conti: "Il Comune versa in condizioni finanziarie preoccupanti"

Roberto Celano, capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia, invia una lettera alla Corte dei Conti per denunciare il quadro finanziario del Comune dopo l'approvazione del bilancio di previsione. "Le condizioni finanziarie del Comune di Salerno appaiono sempre più preoccupanti" scrive Celano, evidenziando la riduzione delle entrate nel 2023 e nel primo periodo del 2024.

La missiva

La lettera dell'esponente forzista, già annunciata in consiglio, solleva una serie di perplessità, a cominciare dalla gestione delle entrate da alienazione dei beni, che Celano definisce "illegittimamente accertate" in violazione dei principi contabili. Questa pratica, pur rispettando formalmente gli impegni con il MEF, nasconde secondo Celano "anomalie" riconosciute anche dai Revisori dei Conti. Non solo: il bilancio di previsione 2024 viene messo sotto accusa per presunte incongruenze e previsioni ritenute irrealistiche. Celano, infatti, mette in dubbio la base su cui sono state calcolate le entrate, come quelle derivanti da fiscalità propria e lotta all'evasione fiscale. "Le previsioni per le voci relative al primo titolo di Bilancio appaiono non sostenute" segnala, criticando la mancanza di dati concreti a supporto delle stime. Una delle preoccupazioni maggiori espresse nella lettera riguarda l'assenza di previsioni per il fondo rischi e le spese legali, nonostante il Comune sia coinvolto in contenziosi significativi. Celano sottolinea l'importanza di accantonamenti in bilancio per coprire tali rischi, menzionando specificamente i casi dei box a Piazza Cavour e Corso Garibaldi. Nel concludere, la lettera evidenzia discrepanze nei documenti ufficiali del Comune, come la differenza tra il disavanzo presunto e quello effettivo, invitando a una correzione per "riportare il prospetto contabile nell’alveo del rispetto dei principi di attendibilità e di veridicità"