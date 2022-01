Caos Usca, Celano (Forza Italia) punta il dito contro De Luca: "Gestione dilettantesca"

Si appella all'articolo 8 del decreto legge 14/2020, il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano, per sottolineare come, per legge, sia prevista l’istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) in tutte le regioni entro il 20 marzo 2020 e come tale norma disponga che tutte le regioni debbano istituire, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. A fronte dei disagi denunciati dai salernitani, tra ritardi nelle convocazioni per il tampone e attese infinite per i risultati dell'elaborazione dei test, Celano ha anche ricordato come la funzione dell’Usca sia quella di garantire l’esecuzione dei tamponi a domicilio, nonchè l’utilizzo di strumenti innovativi per il monitoraggio dei casi sospetti in isolamento, dei pazienti sintomatici con indici respiratori non critici e dei soggetti dimessi dalle strutture ospedaliere.

L'accusa a De Luca

A Salerno vi è una sola USCA per circa 130.000 abitanti (le Unità dovrebbero essere tre). L'USCA non riesce, evidentemente per l'esiguità del personale impiegato, a svolgere tempestivamente le funzioni per cui è stata costituita. Pazienti presumibilmente affetti da Covid aspettano, dunque, giorni per ricevere, se fortunati, il tampone a domicilio. Chi si reca presso la struttura per ricevere il tampone e verificare se si è negativizzato attende, in taluni casi, oltre una settimana per conoscere l'esito dell'indagine (alcuni salernitani sono in attesa dal due gennaio!), essendo costretto evidentemente a protarre la condizione di isolamento per svariati giorni, anche se si è guariti in via definitiva. Tali disfunzioni sono intollerabili e creano forti disagi ai pazienti e problemi e danni rilevanti anche in relazione all'attività lavorativa svolta che risulta, nella migliore delle ipotesi rallentata, oltre che disfunzioni anche a scuole ed uffici pubblici per il ritardato rientro del personale guarito.

L'appello