Consorzio Farmaceutico, Celano (FI) a Cammarota: "Chiediamo ai Revisori dei Conti perchè si sono dimessi"

Il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano ha scritto una lettera al presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno Antonio Cammarota per chiedere la convocazione dei Revisori dei Conti del Consorzio Farmaceutico Intercomunale (CFI) che, pochi mesi fa, hanno rassegnato le dimissioni.

La richiesta

Per l’esponente di opposizione “la situazione economica e finanziaria del CFI è assolutamente preoccupante e l’uscita dal Consorzio da parte del Comune non “libera” l’Ente da eventuali responsabilità per un eventuale controllo “poco attento” sulla gestione dell’Ente. I Revisori dei Conti nominati nel dicembre del 2023, noti e stimati professionisti, hanno rassegnato - ricorda Celano - le dimissioni nel marzo del 2024”. Per questo “sarebbe, a mio avviso, opportuno sentirli per comprendere le ragioni che li hanno indotto a rassegnare le dimissioni dall’incarico professionale per cui erano stati individuati. E’ il caso di rammentare che il bilancio del CFI approvato il 18 giugno del 2024 è assolutamente difforme rispetto alla situazione contabile protocollata dagli amministratori del CFI il 18 giugno del 2024, presentando consistenti valori nelle attività di dubitabile veridicità” conclude Celano.