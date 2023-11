Illuminazione pubblica, Celano (Forza italia): "Grazie alle nostre segnalazioni stanno cambiando i punti led"

“A seguito delle nostre insistenti sollecitazioni e delle proteste dei residenti di vari quartieri della città, si sta procedendo a cambiare i punti luce a led da poco installati nel centro cittadino per disporre lampade maggiormente illuminanti”. Lo scrive il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, in merito alla questione dell’illuminazione nel centro cittadino. “Ci si augura – prosegue la nota - che tali interventi non abbiano un maggior costo per i cittadini. Si pone, in ogni caso, rimedio rispetto alla scarsa capacità illuminante dei led recentemente installati, restano, invece, dubbi sulla compatibilità estetica delle lampade in questione rispetto agli standard richiesti per i centri storici delle città”.