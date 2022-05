Comune assente all'incontro con Carfagna, Celano (Fi) chiede spiegazioni al sindaco

Continua la polemica politica dopo l’assenza anche del Comune di Salerno (insieme a Provincia e Regione Campania) all’incontro sul “Contratto Istituzionale di Sviluppo” a cui ha partecipato il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna.

L’interrogazione

Questa mattina, il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano ha presentato un’apposita interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli per sapere: “per quale motivo il Primo Cittadino del comune Capoluogo e nessun esponente dell'Amministrazione comunale di Salerno ha presenziato all’incontro istituzionale sopra citato; se il Comune di Salerno risulta, all’attualità, destinatario di interventi strutturali inseriti in un contesto istituzionale più ampio e/o ha presentato una propria progettualità per poter, eventualmente, beneficiare di quota parte delle risorse stanziate dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale”. Infine, Celano fa sapere che il Gruppo Consiliare di Forza Italia Salerno “avendo a cuore esclusivamente l'interesse della città, si rende disponibile a partecipare a qualsiasi iniziativa istituzionale che vedrà il Comune di Salerno candidato a sostenere progettualità sul proprio territorio”.