Movida, Celano (Fi) replica a De Luca: "Da lui attacchi ingenerosi ad un'intera categoria produttiva"

Il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, ha chiesto la convocazione della commissione Annona alla presenza dell’assessore al ramo, Alessandro Ferrara, per approfondire le ultime esternazioni del governatore De Luca in merito alla movida cittadina. Il presidente, nello specifico, ha chiesto di "spegnere la musica alle 23.30".

La nota

“Gli attacchi generalizzati ad una intera categoria produttiva – si legge nella nota del capogruppo forzista - costituita in gran parte da esercenti che correttamente e con grandi sforzi svolgono la propria attività, appaiono quantomai inopportuni ed ingenerosi. Il Presidente De Luca avrebbe dovuto, più correttamente, specificare e denunciare chi, eventualmente, svolge la propria attività con autorizzazioni “elusive” del regolamento (che non consente di occupare l’intero marciapiede e precludere il passaggio ai pedoni) o contravvenendo allo stesso. L’incontro appare necessario, dunque, per verificare la fondatezza dell’esternazione del Presidente, e se le criticità evidenziate, che certamente non riguardano la gran parte delle attività in questione, dipendano da autorizzazioni rilasciate in “elusione” del regolamento o, eventualmente, dall’assenza dei controlli, come sovente da noi evidenziato. L’incontro appare urgente, inoltre, per conoscere l’opinione dell’assessore e dell’amministrazione in relazione all’indirizzo espresso dal Presidente, la cui incidenza sull’attività del governo cittadino è notoria, di spegnere “ogni cosa” e, dunque, la città alle ore 23:30, penalizzando la già asfittica economia locale".