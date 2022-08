Il centrodestra trova la quadra per i collegi: il "moderato" Bicchielli a Salerno, Pierro (Lega) nel Cilento. Si attende Fdi

Il centrodestra (salvo improvvisi dietrofront) è arrivato ad un accordo nella suddivisione dei collegi uninominali della provincia di Salerno. Due a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni (Agro Nocerino Sarnese-Camera e Senato), uno alla Lega (Eboli-Cilento per la Camera) ed uno alla lista dei Moderati (Salerno-Battipaglia per la Camera). Forza Italia assente perchè ne avrà uno in più in provincia di Napoli. I candidati saranno espressione dei singoli partiti ma sostenuti dall’intera coalizione.

Il collegio di Salerno

In campo c’è Pino Bicchielli, in quota “Noi Moderati”, la quarta gamba centrista del centrodestra. Bicchielli, di Salerno, originario del quartiere Irno, è dirigente aziendale (lavora tra Salerno e Roma) e, da tempo, è vicino al governatore della Liguria Giovanni Toti che, insieme a Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa e Luigi Brugnaro ha dato vita alla lista dei Moderati. Cinque anni fa, Bicchielli fu candidato al Senato con la lista Noi con l’Italia-Udc.

Il collegio cilentano

Qui, in campo ci sarà il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro, reduce dal successo alle ultime elezioni regionali, che tenterà di entrare a Palazzo Montecitorio. “È il risultato dell’impegno di tutti, è il risultato della nostra terra. Un caloroso grazie a Matteo Salvini che ha dato merito al nostro lavoro, adesso” scrive sul suo profilo Facebook. In caso di elezione, al suo posto in Regione entrerebbe l’ex Rettore Aurelio Tommasetti.

L’incognita dei meloniani

Tra oggi e domani si conosceranno i candidati di Giorgia Meloni nel collegio dell’Agro nocerino sarnese e in quello unico del Senato.